Vacanze bloccate causa covid | mancano 10 | 3 milioni di turisti

(Di sabato 5 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Viaggi bloccati,di Natale un lontano ricordo. Già prima del colpo di grazia inferto dalle norme di restrizione varate questa settimana, la seconda ondata di pandemia per l’88% degli intervistati rappresentava un “freno” a programmare, con la conseguenza che 7 italiani su 10 dichiaravano, già a fine novembre, che non avrebbero fatto viaggi, certamente almeno fino alla fine di gennaio, ponendo termine alle aspettative di una seppure minima ripresa. Ora con trasferimenti tra le regioni bloccati di fatto fino a gennaio e le feste da passare nei comuni di residenza, mancheranno, nelle sole struttureco-ricettive tra fine dicembre e gennaio altri 10,3di– 3,9 stranieri e 6,4 italiani – che avrebbero speso non meno di 8,5 miliardi. E’ quanto emerge ...