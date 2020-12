USA, medico praticava la fecondazione assistita usando il suo sperma: ora ha almeno 36 figli (Di sabato 5 dicembre 2020) USA, medico praticava la fecondazione assistita usando il suo sperma. Il dottor Quincy Fortier era considerato uno dei massimi esperti negli Stati Uniti in fecondazione assistita dei primi anni settanta, tanto da vincere il premio di “medico dell’anno” in Nevada. Di recente però si è scoperto che alle donne non impiantava gli spermatozoi dei mariti, bensì i suoi. Per decine di anni le donne si erano rivolte a lui nella speranza di riuscire finalmente a diventare madri grazie alla tecnica del’inseminazione artificiale: il dottor Quincy Fortier era infatti considerato uno dei massimi esperti negli Stati Uniti dei primi anni settanta, uno stimatissimo professionista che chiedeva i semi ai mariti delle donne garantendo ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 5 dicembre 2020) USA,lail suo. Il dottor Quincy Fortier era considerato uno dei massimi esperti negli Stati Uniti indei primi anni settanta, tanto da vincere il premio di “dell’anno” in Nevada. Di recente però si è scoperto che alle donne non impiantava glitozoi dei mariti, bensì i suoi. Per decine di anni le donne si erano rivolte a lui nella speranza di riuscire finalmente a diventare madri grazie alla tecnica del’inseminazione artificiale: il dottor Quincy Fortier era infatti considerato uno dei massimi esperti negli Stati Uniti dei primi anni settanta, uno stimatissimo professionista che chiedeva i semi ai mariti delle donne garantendo ...

Ultime Notizie dalla rete : USA medico USA, medico praticava la fecondazione assistita usando il suo sperma: ora ha almeno 36 figli Fanpage.it Covid, altri contagi negli ospedali: allarme a Lodi e Codogno

Ai 30 positivi di mercoledì, si sono aggiunti nuovi medici, infermieri e operatori. La denuncia dei sindacati: personale con mascherine da non usare in corsia ...

Covid: Fauci, “Negli Usa gennaio sarà terribile”

"Gennaio sarà terribile". E' l'allarme lanciato dal virologo Anthony Fauci, nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno stabilito altri tre tristi record, regi ...

