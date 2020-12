Usa 2020, Trump incassa altre sei sconfitte legali nella battaglia sui ricorsi (Di sabato 5 dicembre 2020) Il 14 dicembre potrebbe essere il giorno in cui Joe Biden venga eletto 46esimo presidente degli Stati Uniti. Infatti, quel giorno, nel corso della riunione del Collegio Elettorale, è previsto l'ok definitivo, assegnando 306 voti elettorali al nuovo capo della Casa Bianca. Poi è previsto un ultimo ulteriore passaggio, cioè la ratifica del voto del collegio elettorale da parte del Congresso che si riunirà in sessione congiunta di Camera e Senato il prossimo sei gennaio. Intanto, oggi è un'ennesima giornata nera per il team legale di Donald Trump che ha incassato sei nuove sconfitte legali nella battaglia dei ricorsi contro i risultati delle elezioni Usa 2020. sconfitte che allungano l'ormai lunga lista di pareri, oltre 40, contrari ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 5 dicembre 2020) Il 14 dicembre potrebbe essere il giorno in cui Joe Biden venga eletto 46esimo presidente degli Stati Uniti. Infatti, quel giorno, nel corso della riunione del Collegio Elettorale, è previsto l'ok definitivo, assegnando 306 voti elettorali al nuovo capo della Casa Bianca. Poi è previsto un ultimo ulteriore passaggio, cioè la ratifica del voto del collegio elettorale da parte del Congresso che si riunirà in sessione congiunta di Camera e Senato il prossimo sei gennaio. Intanto, oggi è un'ennesima giornata nera per il team legale di Donaldche hato sei nuovedeicontro i risultati delle elezioni Usache allungano l'ormai lunga lista di pareri, oltre 40, contrari ...

