Unicredit-Mustier: veni, vidi, vici et…? (Di sabato 5 dicembre 2020) Sento puzza di restaurazione intorno alla vicenda delle dimissioni di J.P. Mustier, amministratore delegato di Unicredit. Sento una atmosfera da Congresso di Vienna se penso ad alcuni nomi legati alle passate disastrose gestioni della banca e che stanno circolando in questi giorni come candidati alla successione del manager francese. Una sorta di gioco dell’oca dei banchieri di ritorno, come spiego qui. Sento aria da ancien regime se immagino lo scenario in cui si potrebbe realizzare il progetto di incorporazione della moribonda banca del Monte dei Paschi di Siena coordinato da Metternich-Padoan. Sappiamo tutti però che fine fecero poi le grandi potenze europee di lì a qualche decennio. E’ l’ennesima dimostrazione della italica concezione di inefficientare la nostra economia. Perché il percorso che aveva tracciato Mustier e che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Sento puzza di restaurazione intorno alla vicenda delle dimissioni di J.P., amministratore delegato di. Sento una atmosfera da Congresso di Vienna se penso ad alcuni nomi legati alle passate disastrose gestioni della banca e che stanno circolando in questi giorni come candidati alla successione del manager francese. Una sorta di gioco dell’oca dei banchieri di ritorno, come spiego qui. Sento aria da ancien regime se immagino lo scenario in cui si potrebbe realizzare il progetto di incorporazione della moribonda banca del Monte dei Paschi di Siena coordinato da Metternich-Padoan. Sappiamo tutti però che fine fecero poi le grandi potenze europee di lì a qualche decennio. E’ l’ennesima dimostrazione della italica concezione di inefficientare la nostra economia. Perché il percorso che aveva tracciatoe che si ...

