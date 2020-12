Una Vita anticipazioni spagnole: Ignacio e Alodia si baciano appassionatamente in cucina (Di sabato 5 dicembre 2020) Una Vita anticipazioni spagnole: nelle prossime puntate vedremo arrivare due nuovi personaggi. Si tratta di Alodia, nuova cameriera della famiglia Dominguez, e di Ignacio, nipote di Bellita: tra i due succederà qualcosa di importante. Una Vita anticipazioni spagnole: scoppia la passione tra Ignacio e Alodia Il video sotto all’articolo inizia con Alodia che sta lavorando in cucina e improvvisamente Ignacio entra. Evidentemente gli è successo qualcosa (cammina stancamente e ha i vestiti sporchi) e la domestica glielo chiede. Ignacio risponde con un sorriso di essere caduto. Le chiede di non dire nulla a sua zia, perché non vuole che si ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 5 dicembre 2020) Una: nelle prossime puntate vedremo arrivare due nuovi personaggi. Si tratta di, nuova cameriera della famiglia Dominguez, e di, nipote di Bellita: tra i due succederà qualcosa di importante. Una: scoppia la passione traIl video sotto all’articolo inizia conche sta lavorando ine improvvisamenteentra. Evidentemente gli è successo qualcosa (cammina stancamente e ha i vestiti sporchi) e la domestica glielo chiede.risponde con un sorriso di essere caduto. Le chiede di non dire nulla a sua zia, perché non vuole che si ...

