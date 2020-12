Una vita, anticipazioni 7 dicembre: Felipe rischia di mettere nei guai Mauro (Di sabato 5 dicembre 2020) Una vita torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di lunedì 7 dicembre. L’appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:10, subito dopo la messa in onda di Beautiful. Le vicende ruoteranno ancora intorno alle indagini portate avanti da Mauro sulla sparizione di Marcia. L’ex poliziotto avrà trovato una pista che sembrerà essere quella giusta. Si sospetterà infatti che la povera Marcia sia stata coinvolta in una tratta di schiave. A capo dell’organizzazione un certo Cesar Andrade, che Mauro riuscirà a conoscere spacciandosi per un ricco uomo d’affari. L’operazione sotto copertura di San Emeterio, potrebbe però essere mandata all’aria da Felipe. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata. Una vita, spoiler 7 dicembre: Mauro ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 5 dicembre 2020) Unatorna con un nuovo episodio nel pomeriggio di lunedì 7. L’appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:10, subito dopo la messa in onda di Beautiful. Le vicende ruoteranno ancora intorno alle indagini portate avanti dasulla sparizione di Marcia. L’ex poliziotto avrà trovato una pista che sembrerà essere quella giusta. Si sospetterà infatti che la povera Marcia sia stata coinvolta in una tratta di schiave. A capo dell’organizzazione un certo Cesar Andrade, cheriuscirà a conoscere spacciandosi per un ricco uomo d’affari. L’operazione sotto copertura di San Emeterio, potrebbe però essere mandata all’aria da. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata. Una, spoiler 7...

caritas_milano : Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano Sa… - chetempochefa : 'Faccio le corna, ogni anno succede che qualcuno dia una notizia letale su di me. Per fortuna, ogni volta che qualc… - borghi_claudio : @Theskeptical_ @DomenicaGianne4 L'inerzia è fortissima se sei in Parlamento. Il capogruppo ti dice di fare una cosa… - Valeria33814674 : RT @star3star3: Faccio fatica a parlare con amici di una vita e poi ci sono persone che ti entrano nella vita per caso in un reality, che d… - MarcoCartaBGF : Simpatia naturale, tanta sincerità e una voce che ci emoziona sempre @MARCOCARTA85 Ti auguriamo di realizzare tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Una vita Una vita, le trame dal 7 al 13 dicembre 2020 Tv Sorrisi e Canzoni Addio a Franco Ramella, scrittore e storico del lavoro. Si concentrò sulle famiglie e sui migranti

Genova – La tempesta del Covid19 si è portata via uno dei più innovativi storici contemporaneisti italiani ed europei, Franco Ramella. Nato a Biella nel 1939, Ramella era approdato a una cattedra, all ...

Amici di Maria De Filippi, prima volta storica: "Ti dico una cosa". Sangiovanni sbianca

Arrivano le radio ad Amici , storico talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi . Sono sicuramente fondamentali per Leonardo ...

Genova – La tempesta del Covid19 si è portata via uno dei più innovativi storici contemporaneisti italiani ed europei, Franco Ramella. Nato a Biella nel 1939, Ramella era approdato a una cattedra, all ...Arrivano le radio ad Amici , storico talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi . Sono sicuramente fondamentali per Leonardo ...