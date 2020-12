Una chiamata al 112 e un'indagine della Questura. Il giallo della macchina che "pedina" Fedez (Di sabato 5 dicembre 2020) “C’è una macchina che mi sta seguendo”. La chiamata al 112 arriva alle dieci e mezza di sera di giovedì 26 novembre. A farla è un 39enne calabrese che si presenta come “addetto alla sicurezza” di Federico Leonardo Lucia, Fedez per tutti. C’è davvero una macchina, a guidarla è un diciannovenne che fa l’investigatore privato all’agenzia del padre. Il rapper ricorda il suo nome e non gli sembra una coincidenza. La storia non finisce sui social ma la racconta il Corriere della Sera, perché in Questura vogliono vederci chiaro e hanno avviato indagini sulle molte coincidenze di questa storia. Si legge sul Corriere: Fedez stava rincasando alla guida della sua Lamborghini da 200 mila euro. A un certo punto però chiama a casa ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 5 dicembre 2020) “C’è unache mi sta seguendo”. Laal 112 arriva alle dieci e mezza di sera di giovedì 26 novembre. A farla è un 39enne calabrese che si presenta come “addetto alla sicurezza” di Federico Leonardo Lucia,per tutti. C’è davvero una, a guidarla è un diciannovenne che fa l’investigatore privato all’agenzia del padre. Il rapper ricorda il suo nome e non gli sembra una coincidenza. La storia non finisce sui social ma la racconta il CorriereSera, perché invogliono vederci chiaro e hanno avviato indagini sulle molte coincidenze di questa storia. Si legge sul Corriere:stava rincasando alla guidasua Lamborghini da 200 mila euro. A un certo punto però chiama a casa ...

Capezzone : +++Agenzia Quasivero ??+++ Dramma per alcuni parlamentari già di opposizione (??) speranzosi in una chiamata per la n… - kaleidosclouds : CIOÈ MI SONO PERSA UNA COSA PERCHÉ MIA SORELLA MI HA CHIAMATA #MMA2020 - zorzi_stan : RT @quinditiamo: Dayane ha ricevuto una chiamata da fuori in cui le hanno riportato chissà cosa e improvvisamente ha deciso di rimanere, se… - Alessan28746674 : @ItsWendish Qua si parla di coerenza. Ieri piangeva, voleva abbandonare perché 'non posso perdere altro tempo con… - Carmela_oltre : RT @radio3mondo: Ultima chiamata per la #Brexit,#Covid19 una delle settimane peggiori negli #USA, corsa alla distribuzione del vaccino, #dr… -

Ultime Notizie dalla rete : Una chiamata Una chiamata al 112 e un'indagine della Questura. Il giallo della macchina che "pedina" Fedez L'HuffPost Ultima chiamata per i balneari «Bisogna fare presto o non ci salveremo»

Prime proposte dopo la stangata arrivata dall’Europa «Errori e ritardi, ora si tratta di fare il possibile» VIAREGGIO. In un celebre film tv americano, “The Day after”, si mostrano gli Stati Uniti il ...

Una chiamata al 112 e un'indagine della Questura. Il giallo della macchina che "pedina" Fedez

Fedez stava rincasando alla guida della sua Lamborghini da 200 mila euro. A un certo punto però chiama a casa e dice di essere seguito da 15 minuti da uno sconosciuto a bordo di un Suv Bmw. È il suo b ...

Prime proposte dopo la stangata arrivata dall’Europa «Errori e ritardi, ora si tratta di fare il possibile» VIAREGGIO. In un celebre film tv americano, “The Day after”, si mostrano gli Stati Uniti il ...Fedez stava rincasando alla guida della sua Lamborghini da 200 mila euro. A un certo punto però chiama a casa e dice di essere seguito da 15 minuti da uno sconosciuto a bordo di un Suv Bmw. È il suo b ...