Un nuovo nuovo articolo del lusso | il Dispositivo universale di accesso

Leggi su formiche

(Di sabato 5 dicembre 2020) Per lungo tempo i telefoni cellulari sono stati tra gli oggetti più brutti dell’intero pianeta. Ci sono voluti due maghi come Steve Jobs e Jony Ive per creare dal nulla un’industria capace di produrre e di vendere 348 milioni di smartphone (dato relativo al terzo trimestre di quest’anno). Il prodotto che hanno inventato i nostri due maghi è un oggetto necessario, relativamente costoso, ma alla portata di tutti e con un ciclo di vita abbastanza breve. Tra l’altro, è anche uno dei prodotti a più elevato valore aggiunto: i migliori modelli costano il 400% in più del costo complessivo dei loro componenti. Nonostante queste prospettive interessanti, sia il settore della moda che quello delsi sono interessati poco a questo prodotto: la loro proposta si riduce a poche decine di modelli ed ad alcune linee diri venduti dalle griffe più ...