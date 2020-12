Umberto Vattani, l’eccellenza della diplomazia italiana (Di sabato 5 dicembre 2020) Compie gli anni il 5 dicembre Umberto Vattani, vanto della diplomazia italiana. Ad oggi, infatti, è ancora l’unico nella storia del nostro Paese ad aver ricevuto per due volte l’incarico di Segretario generale al Ministero degli Affari Esteri, il punto più alto che in Italia può toccare la carriera diplomatica. L’illustre funzionario negli anni è Leggi su periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020) Compie gli anni il 5 dicembre, vanto. Ad oggi, infatti, è ancora l’unico nella storia del nostro Paese ad aver ricevuto per due volte l’incarico di Segretario generale al Ministero degli Affari Esteri, il punto più alto che in Italia può toccare la carriera diplomatica. L’illustre funzionario negli anni è

MoliPietro : Umberto Vattani, l’eccellenza della diplomazia italiana - Anubi_Inpw : RT @univiu: 25th Anniversary event started, presided by VIU President, Amb. Umberto Vattani. #VIUmemberuniversities participating via zoom.… - AleMorgagni : RT @univiu: 25th Anniversary event started, presided by VIU President, Amb. Umberto Vattani. #VIUmemberuniversities participating via zoom.… - gchumanrights : RT @univiu: 25th Anniversary event started, presided by VIU President, Amb. Umberto Vattani. #VIUmemberuniversities participating via zoom.… - thesusi92 : RT @univiu: 25th Anniversary event started, presided by VIU President, Amb. Umberto Vattani. #VIUmemberuniversities participating via zoom.… -

Ultime Notizie dalla rete : Umberto Vattani La Venice International University fa 25 anni. Mattarella, Zaia e Brugnaro inviano messaggi d'auguri VeneziaToday Umberto Vattani, l’eccellenza della diplomazia italiana

Umberto Vattani, nato il 5 dicembre 1938, è stato per ben due volte Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri.

La Venice International University fa 25 anni. Mattarella, Zaia e Brugnaro inviano messaggi d'auguri

La Venice International University ha compiuto 25 anni e ha deciso di celebrare questo traguardo con una conferenza online sulla piattaforma Zoom in collegamebto con l’ambasciatore Umberto Vattani, pr ...

Umberto Vattani, nato il 5 dicembre 1938, è stato per ben due volte Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri.La Venice International University ha compiuto 25 anni e ha deciso di celebrare questo traguardo con una conferenza online sulla piattaforma Zoom in collegamebto con l’ambasciatore Umberto Vattani, pr ...