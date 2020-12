Ultimi sondaggi Emg: maggioranza italiani pessimista sul futuro del paese (Di sabato 5 dicembre 2020) Secondo gli Ultimi sondaggi Emg per la trasmissione Agorà di Rai 3 italiani fortemente pessimisti sul futuro economico del paese. Una percentuale per niente trascurabile degli intervistati, il 66%, vede “nero” davanti a sé. Solo il 25%, al contrario, si dice “ottimista” verso il futuro. Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: le regioni che cambiano colore dal 6 dicembre sondaggi Tp: per il 49% degli italiani governo ha gestito male ondate Covid Ultimi sondaggi Emg – L’indagine dell’Istituto di Fabrizio Masia si concentra poi sugli acquisti di Natale. Il 40% degli intervistati afferma che li compierà in negozi fisici, invece, il 30% sceglierà di acquistare ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 5 dicembre 2020) Secondo gliEmg per la trasmissione Agorà di Rai 3fortemente pessimisti suleconomico del. Una percentuale per niente trascurabile degli intervistati, il 66%, vede “nero” davanti a sé. Solo il 25%, al contrario, si dice “ottimista” verso il. Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: le regioni che cambiano colore dal 6 dicembreTp: per il 49% degligoverno ha gestito male ondate CovidEmg – L’indagine dell’Istituto di Fabrizio Masia si concentra poi sugli acquisti di Natale. Il 40% degli intervistati afferma che li compierà in negozi fisici, invece, il 30% sceglierà di acquistare ...

MiyakeEau : RT @RenatoMaiaron: Mi ha molto divertito il trattamento che Augias ha regalato al coglioncino ma pongo la seguente domanda. Quale è lo shar… - RenatoMaiaron : Mi ha molto divertito il trattamento che Augias ha regalato al coglioncino ma pongo la seguente domanda. Quale è lo… - MassSorr : Ultimi sondaggi : Conte aumenta la sua leadershit. - Carlett76595590 : @realmarti5 No, su IG molti non lo amano e anche nei vari sondaggi è tra gli ultimi già ora. Senza Eli lui non va lontano. - zazoomblog : Ultimi sondaggi Tp: per il 489% degli italiani governo ha gestito male ondate Covid - #Ultimi #sondaggi #degli… -