Twitter | ritornano i badge blu dal 2021 | ecco come ottenerlo

Sospeso tre anni fa, il programma di autenticazione dei profili Twitter è pronto a ripartire durante il 2021 e consentirà agli utenti di riconoscere gli account pubblici e di interesse pubblico – di brand, personaggi famosi e organizzazioni – come autentici e ufficiali. Infatti, a pochi giorni dal rilascio dei fleet in tutto il mondo, Twitter ha annunciato che molto presto sarà di nuovo possibile richiedere il badge di verifica blu: a patto che vengano rispettati determinati requisiti.

Dal prossimo anno sarà nuovamente possibile richiedere un badge di verifica blu per gli account Twitter: ma quali sono i requisiti da rispettare?

Ermal Meta ritorna su Twitter dopo le polemiche. Fan in delirio

Ermal Meta è stato costretto a disattivare il suo profilo Twitter dopo le innumerevoli critiche ricevute a un suo tweet. Il clima su Twitter nei confronti del cantautore era teso ...

Ermal Meta è stato costretto a disattivare il suo profilo Twitter dopo le innumerevoli critiche ricevute a un suo tweet. Il clima su Twitter nei confronti del cantautore era teso ...