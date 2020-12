Tv, su Rai Storia c’è “Domenica Con” di Lina Sastri (Di sabato 5 dicembre 2020) Una tv da sfogliare come un libro, tra capitoli che vanno dalla maternita’ al cinema, dai “maestri” a Napoli, dalla liberta’ alla fede, e in compagnia di personaggi come la madre Ninetta, Anna Maria Ortese, Masaniello, Renato Carosone, Gilda Mignonette, Anna Magnani, Maria Bellonci, Garcia Lorca, Pino Daniele, Nanni Loy, i fratelli De Filippo e Papa Francesco. Temi e personaggi che – tra vita professionale e privata – l’attrice e cantante Lina Sastri porta nel suo palinsesto della “Domenica Con” di Rai Storia, lo spazio curato da Giovanni Paolo Fontana ed Enrico Salvatori, in onda domani dalle 14.00 alle 24.00, in cui trovano spazio anche i film “Mi manda Picone” di Nanni Loy, in prima serata, e “L’inchiesta” di Damiano Damiani, nel pomeriggio. Il viaggio di Lina ... Leggi su ildenaro (Di sabato 5 dicembre 2020) Una tv da sfogliare come un libro, tra capitoli che vanno dalla maternita’ al cinema, dai “maestri” a Napoli, dalla liberta’ alla fede, e in compagnia di personaggi come la madre Ninetta, Anna Maria Ortese, Masaniello, Renato Carosone, Gilda Mignonette, Anna Magnani, Maria Bellonci, Garcia Lorca, Pino Daniele, Nanni Loy, i fratelli De Filippo e Papa Francesco. Temi e personaggi che – tra vita professionale e privata – l’attrice e cantanteporta nel suo palinsesto delladi Rai, lo spazio curato da Giovanni Paolo Fontana ed Enrico Salvatori, in onda domani dalle 14.00 alle 24.00, in cui trovano spazio anche i film “Mi manda Picone” di Nanni Loy, in prima serata, e “L’inchiesta” di Damiano Damiani, nel pomeriggio. Il viaggio di...

ClaudioBaglioni : IN QUESTA STORIA, CHE È LA MIA - SPECIALE CLAUDIO BAGLIONI Giovedì 3 dicembre in diretta alle 21, dalla sala A di… - viannnn0 : Se capite il tedesco, in questo documentario si racconta la sua storia, dal seminario alla guerriglia in sudamerica… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Passato e Presente” dalla bottega all’ e-commerce – Su Rai Storia (canale 54) l’Italia dei consumi - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Passato e Presente” dalla bottega all’ e-commerce – Su Rai Storia (canale 54) l’Italia dei consumi - annanapolanogue : Giornata Mondiale del Volontariato: su RAI STORIA alle ore 12 'Carità senza confini', docufilm sulla Comunità di Sa… -