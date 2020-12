Trento: anziana muore di Covid, i vicini le rubano 14mila euro (Di sabato 5 dicembre 2020) Un uomo e una donna residenti a Trento sono stati denunciati dalla polizia. Si tratta dei vicini di casa di un’anziana morta di Covid, e alla quale i due malintenzionati hanno rubato 14mila euro. I figli della signora si sono recati in questura raccontando di un furto avvenuto nell’abitazione della madre, ricoverata all’ospedale Santa Chiara di Trento a causa del Covid e poi morta per complicazioni polmonari. Fratello e sorella si sono accorti del furto perché, quando la madre è stata ricoverata, avevano installato una telecamera all’interno dell’appartamento. Così, grazie alle immagini del circuito di video sorveglianza, hanno constatato, con loro grande stupore, che a rubare era stata la vicina insieme al suo compagno. L’anziana, che ... Leggi su tpi (Di sabato 5 dicembre 2020) Un uomo e una donna residenti asono stati denunciati dalla polizia. Si tratta deidi casa di un’morta di, e alla quale i due malintenzionati hanno rubato. I figli della signora si sono recati in questura raccontando di un furto avvenuto nell’abitazione della madre, ricoverata all’ospedale Santa Chiara dia causa dele poi morta per complicazioni polmonari. Fratello e sorella si sono accorti del furto perché, quando la madre è stata ricoverata, avevano installato una telecamera all’interno dell’appartamento. Così, grazie alle immagini del circuito di video sorveglianza, hanno constatato, con loro grande stupore, che a rubare era stata la vicina insieme al suo compagno. L’, che ...

fanpage : Anziana viene ricoverata e muore di Covid: i vicini entrano in casa e le rubano 14.000 euro - Carmela_oltre : RT @Miti_Vigliero: Trento. Anziana muore di Covid in ospedale: i vicini entrano in casa e le rubano 14mila euro Nei guai una guardia giura… - axelvassallo : RT @Miti_Vigliero: Trento. Anziana muore di Covid in ospedale: i vicini entrano in casa e le rubano 14mila euro Nei guai una guardia giura… - bianca_caimi : RT @cjmimun: Anziana muore di covid e i vicini di casa le rubano 14.000 euro: con questa accusa la polizia di Trento ha denunciato un uomo… - Miti_Vigliero : Trento. Anziana muore di Covid in ospedale: i vicini entrano in casa e le rubano 14mila euro Nei guai una guardia… -