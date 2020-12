Trasporti, orari scaglionati e corsia rapida per i tamponi. Quello che manca per riaprire la scuola il 7 gennaio (Di sabato 5 dicembre 2020) Il ritorno in classe dopo le chiusure e i mesi di didattica a distanza decisi per contrastare i contagi di Coronavirus? L’obiettivo dell’ultimo Dpcm è Quello di arrivare al 75% della didattica in presenza per le scuole superiori il 7 gennaio. Come? Con la creazione di una serie di tavoli di coordinamento con prefetture, presidenti di provincia, sindaci, dirigenti dei ministeri dell’Istruzione e dei Trasporti, rappresentanti delle Regioni e delle aziende del trasporto pubblico locale. Lo stesso Giuseppe Conte, nel corso dell’ultima videochiamata con regioni ed enti locali, ha auspicato che i tavoli «partano il prima possibile» per essere pronti per il 7 gennaio. Mentre in tutta Italia già molti istituti hanno deciso in autonomia di posticipare ancora e riaprire solo l’11 gennaio. ... Leggi su open.online (Di sabato 5 dicembre 2020) Il ritorno in classe dopo le chiusure e i mesi di didattica a distanza decisi per contrastare i contagi di Coronavirus? L’obiettivo dell’ultimo Dpcm èdi arrivare al 75% della didattica in presenza per le scuole superiori il 7. Come? Con la creazione di una serie di tavoli di coordinamento con prefetture, presidenti di provincia, sindaci, dirigenti dei ministeri dell’Istruzione e dei, rappresentanti delle Regioni e delle aziende del trasporto pubblico locale. Lo stesso Giuseppe Conte, nel corso dell’ultima videochiamata con regioni ed enti locali, ha auspicato che i tavoli «partano il prima possibile» per essere pronti per il 7. Mentre in tutta Italia già molti istituti hanno deciso in autonomia di posticipare ancora esolo l’11. ...

Il presidente Conte parla di flessibilità nella riapertura delle scuole e non esclude che si possa fare ricorso ai doppi turni ...

"Scuola, ingressi scaglionati per tornare sui banchi"

Prende forma il piano per riattivare le lezioni in presenza a gennaio. Di nuovo in classe il 75% degli alunni delle superiori, ovvero 11mila ragazzi ...

Prende forma il piano per riattivare le lezioni in presenza a gennaio. Di nuovo in classe il 75% degli alunni delle superiori, ovvero 11mila ragazzi ...