Trapani, il 4 dicembre celebrata la festività di Santa Barbara patrona dei vigili del fuoco

Riceviamo e pubblichiamo "Quest'anno la festività di Santa Barbara ricade in un momento particolarmente difficile per l'Italia e per il mondo intero, a causa dell'emergenza pandemica "COVID19". Tuttavia, abbiamo voluto onorare, anche se in tono ridotto e molto sobrio, la Nostra Santa patrona", cosi ha esordito il Comandante provinciale Salvatore Tafaro nella sua allocuzione, al... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

