Tra Sassari e la Gallura 151 nuovi casi di coronavirus e 3 decessi (Di sabato 5 dicembre 2020) ... 136 visits today) Notizie Simili: Tra Sassari e la Gallura 9 decessi e 78 nuovi casi… coronavirus, un decesso e 50 nuovi casi tra Sassari… coronavirus, 121 nuovi casi positivi tra ... Leggi su galluraoggi (Di sabato 5 dicembre 2020) ... 136 visits today) Notizie Simili: Trae lae 78, un decesso e 50tra, 121positivi tra ...

Viminale : #Vigilidelfuoco al lavoro per il #maltempo in #Sardegna: 150 gli interventi tra #Cagliari, #Oristano, #Nuoro,… - dinamo_sassari : #DSWUSE Finisce qui il match tra le #DinamoWomen e @usebasket. Il punteggio è di 67-77 per le ospiti. - CaritasSassari : Oggi incontro online tra l’Arcivescovo Mons. Gian Franco Saba ed i Sindaci del nostro territorio. Ore 16.15 diretta… - AnsaSardegna : Natale: tra solidarietà e giochi di luce nel nord dell'Isola. A Sassari Comune distina risorse a famiglie in diffic… - zazoomblog : Basket Serie A 2020-2021: Virtus Bologna-Sassari e il derby lombardo tra Milano e Varese i match di cartello della… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra Sassari Sono 82 i nuovi casi di coronavirus tra Sassari e la Gallura Gallura Oggi Tra Sassari e la Gallura 151 nuovi casi di coronavirus e 3 decessi

La situazione coronavirus tra Sassari e la Gallura. Oggi in Sardegna sono stati registrati 464 nuovi casi positivi al coronavirus. Sale quindi a 23.893 ...

Sassari. La Dinamo Femminile cede solo nel finale alla forte Empoli

Le ragazze di Antonello Restivo cedono 67-77 alla formazione toscana: 16 punti di Cinzia Arioli, doppia doppia di Michaela Fekete (12 pt, 10rb) e 18 punti di Kennedy Burke | SassariNotizie.com Mobile ...

La situazione coronavirus tra Sassari e la Gallura. Oggi in Sardegna sono stati registrati 464 nuovi casi positivi al coronavirus. Sale quindi a 23.893 ...Le ragazze di Antonello Restivo cedono 67-77 alla formazione toscana: 16 punti di Cinzia Arioli, doppia doppia di Michaela Fekete (12 pt, 10rb) e 18 punti di Kennedy Burke | SassariNotizie.com Mobile ...