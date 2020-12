Torvaianica, prima le botte, poi le minacce di morte: arrestato marito violento (Di sabato 5 dicembre 2020) Si è rifugiata sul balcone di casa con il figlioletto di un anno in braccio e ha chiesto aiuto. Stava provando a scappare dal marito che l’aveva prima picchiata e poi minacciata di morte. Richieste di aiuto, quelle di ieri notte, che hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno subito allertato il 112. I fatti L’immediato intervento di un equipaggio dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile ha consentito di bloccare l’uomo che, in preda agli effetti dell’alcool, aveva percosso la moglie, fortunatamente senza causarle lesioni, e l’aveva minacciata di morte, del tutto incurante della presenza del loro piccolo figlio. L’uomo di 34 anni, cittadino romeno, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia perchè ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 dicembre 2020) Si è rifugiata sul balcone di casa con il figlioletto di un anno in braccio e ha chiesto aiuto. Stava provando a scappare dalche l’avevapicchiata e poi minacciata di. Richieste di aiuto, quelle di ieri notte, che hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno subito allertato il 112. I fatti L’immediato intervento di un equipaggio dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile ha consentito di bloccare l’uomo che, in preda agli effetti dell’alcool, aveva percosso la moglie, fortunatamente senza causarle lesioni, e l’aveva minacciata di, del tutto incurante della presenza del loro piccolo figlio. L’uomo di 34 anni, cittadino romeno, è statodai Carabinieri della Compagnia di Pomezia perchè ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria ...

Ultime Notizie dalla rete : Torvaianica prima Torvaianica, prima le botte, poi le minacce di morte: arrestato marito violento Il Corriere della Città I diritti dei sex workerPapa Francesco avvicina la Chiesa alla comunità transgender

Torvaianica. L'Elemosiniere porta vaccini e tamponi a persone trans e senza dimora

