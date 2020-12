Torre del Greco, si arresta il trend positivo: 55 nuovi positivi al Covid-19 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Il Comune di Torre del Greco continua ad essere l’osservato speciale dell’area vesuviana. Gli ultimi dati forniti parlavano di un trend positivo, con il numero dei guariti più del doppio di quelli positivi. Il bollettino di ieri pubblicato dal Centro Operativo Comunale riporta 55 nuovi positivi e 26 guariti. Due dei nuovi positivi sono stati ricoverati in strutture ospedaliere, mentre i rimanenti sono in regime di isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) – Il Comune didelcontinua ad essere l’osservato speciale dell’area vesuviana. Gli ultimi dati forniti parlavano di un, con il numero dei guariti più del doppio di quelli. Il bollettino di ieri pubblicato dal Centro Operativo Comunale riporta 55e 26 guariti. Due deisono stati ricoverati in strutture ospedaliere, mentre i rimanenti sono in regime di isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

grandi_michela : RT @JacopoVeneziani: Per l’Esposizione universale di Parigi del 1889, fu indetto un concorso per costruire una « torre in ferro » sul Champ… - Valter14032653 : RT @masabbett: A Montenero Val Cocchiara il tempo si è fermato.Le campane della torre dell'orologio però battono anche i quarti d'ora, e un… - tedpanski : RT @JacopoVeneziani: Per l’Esposizione universale di Parigi del 1889, fu indetto un concorso per costruire una « torre in ferro » sul Champ… - kyraitaly : RT @JacopoVeneziani: Per l’Esposizione universale di Parigi del 1889, fu indetto un concorso per costruire una « torre in ferro » sul Champ… -