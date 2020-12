Torre Annunziata, droga nella calza della Befana: arrestato (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Era finito agli arresti domiciliari ma quando i carabinieri sono passati per il controllo lo hanno trovato insieme con degli amici e hanno trovato anche una “sorpresa”: 35 grammi di marijuana nella calza della Befana. Così i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio C.M., 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari, durante un servizio notturno, sono andati a casa dell’uomo per controllarlo. Il 35enne doveva stare a casa visto che era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. All’interno dell’abitazione ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Era finito agli arresti domiciliari ma quando i carabinieri sono passati per il controllo lo hanno trovato insieme con degli amici e hanno trovato anche una “sorpresa”: 35 grammi di marijuana. Così i carabinierisezione radiomobilecompagnia dihannoper detenzione dia fini di spaccio C.M., 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari, durante un servizio notturno, sono andati a casa dell’uomo per controllarlo. Il 35enne doveva stare a casa visto che era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. All’interno dell’abitazione ...

