Tornano a calare i contagi Nelle ultime 24 ore | 21mila nuovi casi Il tasso di positività sotto al 10 per cento Ma resta ancora alto il numero delle vittime

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 5 dicembre 2020) Sono 21.052 idi Coronavirus registrati24 ore, contro i 24.099 di ieri, a fronte di 194.984 tamponi, 18mila meno di ieri, con una percentuale positivi-test che dall’11,32% di venerdì al pari al 9,26% di oggi. Sempreildei decessi, 662 oggi, comunque in calo rispetto agli 814 di ieri. Ledall’inizio dell’epidemia sono 59.114. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 754.169 (-3.533 rispetto a ieri). Ricoveri in calo: le terapie intensive sono 50 in meno (ieri -30), 3.517 in tutto. Mentre i ricoveri nei reparti ordinari scendono di 1.042 unità (ieri -572), per un totale di 30.158. L'articolo LA NOTIZIA.