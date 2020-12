Torino, Giampaolo: 'Abbiamo perso per delle virgole' (Di sabato 5 dicembre 2020) Tanta amarezza per l'ennesima rimonta subita, nonostante l'ottima partita contro la Juventus. A Marco Giampaolo la sconfitta non va giù: "Abbiamo perso per alcuni dettagli, per delle virgole. ... Leggi su gazzetta (Di sabato 5 dicembre 2020) Tanta amarezza per l'ennesima rimonta subita, nonostante l'ottima partita contro la Juventus. A Marcola sconfitta non va giù: "per alcuni dettagli, per. ...

TORINO – “Commentare le altre rimonte non ha senso, parlo di questa gara. Questa l’abbiamo persa nei dettagli, la partita l’abbiamo giocata come avremmo dovuto”. Lo ha dichiarato il tecnico del Torino ...

Giampaolo amaro: “Che peccato, abbiamo perso per delle virgole”

L’allenatore del Torino: “Abbiamo subito 3-4 tiri in porta e due gol, non è un problema di sistema. Zaza? Non voleva uscire. Io mi arrabbio ma poi finisce lì” continua a leggere su La Gazzetta dello S ...

TORINO – "Commentare le altre rimonte non ha senso, parlo di questa gara. Questa l'abbiamo persa nei dettagli, la partita l'abbiamo giocata come avremmo dovuto". Lo ha dichiarato il tecnico del Torino ...