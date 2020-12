Tommaso Zorzi disperato dopo l’uscita di Oppini si chiude in bagno: il filmato dello sfogo (Di sabato 5 dicembre 2020) A niente è valso l’appello di Alfonso Signorini, ieri sera Francesco Oppini ha deciso di lasciare il GF Vip. Quando Tommaso Zorzi ha scoperto la notizia è rimasto senza parole, ma non è riuscito a trattenere le lacrime. Praticamente un live action di questo momento… Tommaso non riesce a farsene una ragione… il suo punto di riferimento nella Casa non c’è più. #GFVIP pic.twitter.com/xOW8hXBWWW — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 4, 2020 Il vero crollo l’influencer milanese l’ha avuto quando il suo amico ha chiuso la porta rossa alle spalle. Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta hanno provato a consolare Tommaso Zorzi, ma lui all’inizio si è barricato in bagno, per cercare un momento di tranquillità. Una volta uscito il gieffino ha spiegato il motivo della sua ... Leggi su biccy (Di sabato 5 dicembre 2020) A niente è valso l’appello di Alfonso Signorini, ieri sera Francescoha deciso di lasciare il GF Vip. Quandoha scoperto la notizia è rimasto senza parole, ma non è riuscito a trattenere le lacrime. Praticamente un live action di questo momento…non riesce a farsene una ragione… il suo punto di riferimento nella Casa non c’è più. #GFVIP pic.twitter.com/xOW8hXBWWW — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 4, 2020 Il vero crollo l’influencer milanese l’ha avuto quando il suo amico ha chiuso la porta rossa alle spalle. Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta hanno provato a consolare, ma lui all’inizio si è barricato in, per cercare un momento di tranquillità. Una volta uscito il gieffino ha spiegato il motivo della sua ...

