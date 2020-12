Tokyo 2020 | lo spostamento di un anno delle Olimpiadi è costato oltre 2 | 3 miliardi di euro

(Di sabato 5 dicembre 2020) L’evento sportivo più atteso delè stato spostato, a causapandemia, di dodici mesi. Lo slittamentodi, però, ha avuto un impatto economico molto rilevante sugli organizzatori della manifestazione a cinque cerchi così come anche sul CIO e sul governo nipponico. Secondo l’agenzia di stampa britannica Reuters, il rinvio al 2021costerà 2,8di dollari, 2,3di. La cifra è stata rivelata in una riunione tra i rappresentanti del governo metropolitano die del governo giapponese. Secondo quanto riferito, il governo metropolitano dipagherà 900 milioni di, con il Comitato Organizzatore che ...

L'evento sportivo più atteso del 2020 è stato spostato, a causa delle pandemia, di dodici mesi. Lo slittamento delle Olimpiadi di Tokyo, però, ha avuto un impatto economico molto rilevante sugli organ ...