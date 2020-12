Tiro con l’arco: i convocati per l’ultimo raduno stagionale della Nazionale olimpica (Di sabato 5 dicembre 2020) Gli atleti azzurri del Tiro con l’arco si ritroveranno presso il Centro Federale di Cantalupa dal 9 al 21 dicembre per l’ultimo raduno stagionale della Nazionale olimpica. E’ iniziato il viaggio della compagine azzurra verso il grande obiettivo di Tokyo 2021, in tal senso gli atleti azzurri si ritrovano per due volte al mese a Cantalupa, dove è possibile tirare a 70 metri in qualsiasi periodo dell’anno. Di seguito i 17 convocati per il raduno: David Pasdqualucci, Marco Galiazzo e Marco Morello, tutti arcieri dell’Aeronautica Militare insieme a Federico Musolesi (Castenaso Archery Team), Yuri Belli (Arcieri Aquila Bianca) e Alessandro Paoli (Arcieri Iuvenilia). Per la selezione femminile nello stesso ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Gli atleti azzurri delconsi ritroveranno presso il Centro Federale di Cantalupa dal 9 al 21 dicembre per. E’ iniziato il viaggiocompagine azzurra verso il grande obiettivo di Tokyo 2021, in tal senso gli atleti azzurri si ritrovano per due volte al mese a Cantalupa, dove è possibile tirare a 70 metri in qualsiasi periodo dell’anno. Di seguito i 17per il: David Pasdqualucci, Marco Galiazzo e Marco Morello, tutti arcieri dell’Aeronautica Militare insieme a Federico Musolesi (Castenaso Archery Team), Yuri Belli (Arcieri Aquila Bianca) e Alessandro Paoli (Arcieri Iuvenilia). Per la selezione femminile nello stesso ...

Un attacco che gira a mille anche grazie agli assist smazzati da Logan e compagni che sono quinti anche in questa classifica con 18 di media. Ottime le percentuali da due (54,7%) e nei tiri liberi (82 ...

Un attacco che gira a mille anche grazie agli assist smazzati da Logan e compagni che sono quinti anche in questa classifica con 18 di media. Ottime le percentuali da due (54,7%) e nei tiri liberi (82 ...“Luna persa“, il nuovo album di Max Manfredi, ha vinto la Targa come miglior disco dell’anno del Premio Tenco. Quella che leggerete di seguito non è proprio un’intervista, ma una conversazione con un ...