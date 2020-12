Tiro a segno | Campionati Italiani Ragazzi e Allievi | arrivano titoli per Anna Schiavon | Francesco Rutigliani e Emma Vannoni

(Di sabato 5 dicembre 2020) Dopo le gare riservate agli juniores, oggi per ilnazionale è arrivato il momento dei, in quel dell’Acqua Acetosa di Roma. Andiamo a vedere come sono andate le gare che assegnavano itricolore di categoria nella capitale. Nel contest di carabina a 10m aria compressa dove – vista la giovane età – si compete abitualmente in maniera mista, a imporsi è stata(Verona) che con 614,0 punti ha preceduto Alessandro Carosi (Jesi), secondo a quota 610,1 punti, e Tommaso Roberto (Candela), terzo con lo score di 608,9 punti. Nella gara di pistola, sempre dalla breve distanza, ad affermarsi è stato(Bari) che ha completato ...

Piazzasalento

Il tiro a segno aletino mira il podio nazionale e vince. A centrare il bersaglio è Giada Giannachi, laureatasi campionessa italiana nella categoria "juniores donne 2 ...