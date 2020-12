TikTok, governo Usa non proroga scadenza (Di sabato 5 dicembre 2020) WASHINGTON, 5 DIC - L'amministrazione Trump ha deciso di non prorogare per la cinese ByteDance la scadenza del 4 dicembre per vendere TikTok, ma si prevede che i colloqui tra la società del Dragone e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 5 dicembre 2020) WASHINGTON, 5 DIC - L'amministrazione Trump ha deciso di nonre per la cinese ByteDance ladel 4 dicembre per vendere, ma si prevede che i colloqui tra la società del Dragone e ...

