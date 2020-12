The Voice Senior: fra alpini e capotreni sbuca il papà di Giorgia nella seconda puntata (Di sabato 5 dicembre 2020) L’esercito dei nonnini di Antonella Clerici non si arresta, specie dopo i buoni risultati Auditel incassati nella puntata d’esordio del programma. Nel secondo appuntamento con The Voice Senior, infatti, tanti nuovi arzilli cantanti si sono presentati al cospetto delle poltrone rosse del programma sperando di convincere i coach a girarsi davanti a loro. Fra i numerosi Senior che si sono esibiti nel corso della seconda puntata, in onda venerdì 4 dicembre 2020, abbiamo visto salire sul palco anche Giulio Todrani: un nome che a prima vista potrebbe non dirvi nulla; eppure il signor Todrani altri non è che il padre della cantante Giorgia. Il primo ad scoprire la sua identità è stato Albano Carrisi che l’ha riconosciuto pochi secondi dopo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 5 dicembre 2020) L’esercito dei nonnini di AntoClerici non si arresta, specie dopo i buoni risultati Auditel incassatid’esordio del programma. Nel secondo appuntamento con The, infatti, tanti nuovi arzilli cantanti si sono presentati al cospetto delle poltrone rosse del programma sperando di convincere i coach a girarsi davanti a loro. Fra i numerosiche si sono esibiti nel corso della, in onda venerdì 4 dicembre 2020, abbiamo visto salire sul palco anche Giulio Todrani: un nome che a prima vista potrebbe non dirvi nulla; eppure il signor Todrani altri non è che il padre della cantante. Il primo ad scoprire la sua identità è stato Albano Carrisi che l’ha riconosciuto pochi secondi dopo ...

