The Voice Senior, comanda Jasmine? Si ribaltano i ruoli con Albano Carrisi: il papà convinto, si fa come dice lei (Di sabato 5 dicembre 2020) Puntata dopo puntata di The Voice Senior, dimostra di essere una rivelazione. Jasmine Carrisi conosce bene la tv, i suoi meccanismi, i tempi e i codici di comunicazione. Sa cosa dire, come parlare con i concorrenti del talent di Rai1 con un modo pacato ed elegante. Eppure è giovanissima (Jasmine è al primo anno di università a Milano). Merito del talento: in video conquista tutti. Non c'è nulla da aggiungere. Ma nella puntata di ieri, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso mostra ancora di più il proprio carattere convincendo suo padre sulla scelta di alcuni concorrenti. Così, riesce a farsi conoscere meglio ed il pubblico a casa s'innamora di questa ragazza dagli occhi azzurri, capelli biondi ed un fisico mozzafiato. Quegli sguardi complici con suo padre, sicuramente, sono la cifra ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Puntata dopo puntata di The, dimostra di essere una rivelazione.conosce bene la tv, i suoi meccanismi, i tempi e i codici di comunicazione. Sa cosa dire,parlare con i concorrenti del talent di Rai1 con un modo pacato ed elegante. Eppure è giovanissima (è al primo anno di università a Milano). Merito del talento: in video conquista tutti. Non c'è nulla da aggiungere. Ma nella puntata di ieri, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso mostra ancora di più il proprio carattere convincendo suo padre sulla scelta di alcuni concorrenti. Così, riesce a farsi conoscere meglio ed il pubblico a casa s'innamora di questa ragazza dagli occhi azzurri, capelli biondi ed un fisico mozzafiato. Quegli sguardi complici con suo padre, sicuramente, sono la cifra ...

