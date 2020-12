The Voice Senior batte il Grande Fratello Vip (Di sabato 5 dicembre 2020) Ieri, venerdì 4 Dicembre, si sono sfidati ad un testa a testa il talent The Voice Senior, in onda su Rai 1, ed il Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5. All’inizio i due programmi non si sarebbero dovuti scontrare, infatti il doppio appuntamento con il reality di Canale 5 era stato annullato, per fare spazio alla fiction Il Silenzio dell’Acqua 2. Dopo gli ottimi ascolti della prima puntata del talent show targato Rai invece, Mediaset ha cambiato in fretta e furia le carte in tavola, spostando la fiction e ripristinando il Grande Fratello Vip al venerdì. Anche con lo scontro diretto però, nessun problema per The Voice Senior, che ha vinto la serata con 4.2 milioni di spettatori, pari al 18,86% di share. Il Grande ... Leggi su trendit (Di sabato 5 dicembre 2020) Ieri, venerdì 4 Dicembre, si sono sfidati ad un testa a testa il talent The, in onda su Rai 1, ed ilVip, in onda su Canale 5. All’inizio i due programmi non si sarebbero dovuti scontrare, infatti il doppio appuntamento con il reality di Canale 5 era stato annullato, per fare spazio alla fiction Il Silenzio dell’Acqua 2. Dopo gli ottimi ascolti della prima puntata del talent show targato Rai invece, Mediaset ha cambiato in fretta e furia le carte in tavola, spostando la fiction e ripristinando ilVip al venerdì. Anche con lo scontro diretto però, nessun problema per The, che ha vinto la serata con 4.2 milioni di spettatori, pari al 18,86% di share. Il...

