The Last of Us Parte 2 non sarà l' ultimo lavoro di Neil Druckmann | il neo co-presidente continuerà a scrivere e dirigere per Naughty Dog

Poco fa, vi avevamo riportato la notizia che vedeva il vice-presidente di Naughty Dog, il ben noto Neil Druckmann, autore di The Last of Us Parte 2, promosso al rango di co-presidente della compagnia, ovvero la carica più importante insieme a Evan Wells. Insieme a lui, sono stati promossi al rango di vice-presidente Alison Mori (Director of Operations) e Christian Gyrling (Co-Director of Programming). Inizialmente, non sapevamo se il nuovo incarico di Druckmann lo avrebbe costretto ad abbandonare lo sviluppo di videogiochi per concentrarsi sul lato business del settore, ma pare che non sarà questo il caso.

