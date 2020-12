The Family Man, il film: trama, cast e streaming (Di sabato 5 dicembre 2020) Sabato 5 dicembre 2020 va in onda su Rete 4 il film The Family Man, una pellicola del 2000 diretta da Brett Ratner con protagonista Nicolas Cage. Il fiml racconta la storia di un uomo a cui viene data la possibilità di vivere solo per poco tempo quella vita che avrebbe potuto avere se avesse preso una decisione diversa tanti anni prima. Il film trae spunto dal capolavoro di Frank Capra, La vita è meravigliosa, anche se non è possibile intenderlo come un remake. Vediamo di cosa parla e chi vediamo nel cast. trama Tredici anni prima, Jack Campbell ha deciso di partire per gli Stati Uniti e lasciarsi Londra alle spalle per fare carriera ma aveva promesso alla fidanzata dell’epoca, Kate, che sarebbero stati lontani soltanto per un anno. Dopo 13 anni, Kate e Jack ovviamente non stanno più insieme. Alla ... Leggi su tpi (Di sabato 5 dicembre 2020) Sabato 5 dicembre 2020 va in onda su Rete 4 ilTheMan, una pellicola del 2000 diretta da Brett Ratner con protagonista Nicolas Cage. Il fiml racconta la storia di un uomo a cui viene data la possibilità di vivere solo per poco tempo quella vita che avrebbe potuto avere se avesse preso una decisione diversa tanti anni prima. Iltrae spunto dal capolavoro di Frank Capra, La vita è meravigliosa, anche se non è possibile intenderlo come un remake. Vediamo di cosa parla e chi vediamo nelTredici anni prima, Jack Campbell ha deciso di partire per gli Stati Uniti e lasciarsi Londra alle spalle per fare carriera ma aveva promesso alla fidanzata dell’epoca, Kate, che sarebbero stati lontani soltanto per un anno. Dopo 13 anni, Kate e Jack ovviamente non stanno più insieme. Alla ...

IlWonka : Stasera in tv c’è il mio film di Natale preferito: The family man ???? - AlexisPmore : Stasera in tv fanno The Family Man. Ed è subito un po’ più Natale ?? - cliexit_ : The Condò family ???? - ZinosK67 : vabbè stasera mi guarderò per ottocentesima volta 'The Family Man'...?????? - findingunsenso : mia madre sta vedendo the family man per la cinquantesima volta mi sto preoccupando -

«La nostra formazione è il teatro e, da Zelig in poi, ci mettiamo in gioco con cose che prima scriviamo. Ha ricevuto ottimi complimenti, però è semplice lavorare con mamma e papà... aspettiamo di capi ...

The Family Man in onda oggi, 5 dicembre 2020, su Rete 4 a partire dalle 21.20. Nel cast del film troviamo protagonista Nicolas Cage. Trama e cast del film ...