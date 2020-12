Terremoto in Toscana: la terra trema a Castellina del Chianti (Di sabato 5 dicembre 2020) Scossa nel senese, con epicentro nel Chianti. Il movimento è stato avvertito anche nella zona fiorentina. Le ultime. Terremoto ToscanaUna scossa di Terremoto è stata avvertita poche ore fa in gran parte della regione Toscana. L’epicentro a Castellina del Chianti, 3.1 gradi della scala Richter, per un movimento della terra avvertito in tutta la zona del Chianti ed in buona parte del fiorentino. Ancora non si hanno notizie di eventuali danni a persone o cose, resta di certo il timore di una eventuale altra scossa. Nelle settimane scorse anche il sud Italia era stato interessato da una serie di lievi scosse, in alcuni casi appena percepite dagli abitanti. Si attendono dunque eventuali riscontri circa danni e ... Leggi su chenews (Di sabato 5 dicembre 2020) Scossa nel senese, con epicentro nel. Il movimento è stato avvertito anche nella zona fiorentina. Le ultime.Una scossa diè stata avvertita poche ore fa in gran parte della regione. L’epicentro adel, 3.1 gradi della scala Richter, per un movimento dellaavvertito in tutta la zona deled in buona parte del fiorentino. Ancora non si hanno notizie di eventuali danni a persone o cose, resta di certo il timore di una eventuale altra scossa. Nelle settimane scorse anche il sud Italia era stato interessato da una serie di lievi scosse, in alcuni casi appena percepite dagli abitanti. Si attendono dunque eventuali riscontri circa danni e ...

