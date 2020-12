Temporali in arrivo, allerta meteo in Campania dalla mezzanotte (Di sabato 5 dicembre 2020) La Protezione civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo in Camopania per Temporali di forte intensità, venti forti meridionali con raffiche e mare agitato. allerta meteo in Campania di colore Arancione a partire dalla mezzanotte su tutta la regione ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) dove la criticità è Leggi su 2anews (Di sabato 5 dicembre 2020) La Protezione civile della Regione ha emanato un avviso diin Camopania perdi forte intensità, venti forti meridionali con raffiche e mare agitato.indi colore Arancione a partiresu tutta la regione ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) dove la criticità è

montediprocida : In arrivo forti temporali, venti forti e mare agitato - tvoggi : MALTEMPO, IN ARRIVO TEMPORALI E VENTI FORTI Allerta meteo Arancione a partire dalla mezzanotte su tutta la Campania… - NTR24 : Campania, da mezzanotte è allerta meteo. Sannio, in arrivo temporali e raffiche di vento - cronacacaserta : Allerta Meteo Arancione sulla Campania: in arrivo temporali e vento forte - tharrosinfo : RT @UnioneSarda: #Meteo #Sardegna #5dicembre - Cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte del territorio con rovesci e temporali in arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Temporali arrivo Meteo LAZIO: in arrivo TEMPORALI, nubifragi e FORTI VENTI, possibili criticità 3bmeteo Previsioni meteo: neve e pioggia non-stop. Quanto durerà il maltempo

Italia sempre alla prese con acquazzoni e nevicate, un trend destinato a proseguire. Da Milano a Roma, passando per Bologna a Firenze: restrizioni e divieti non lasciano rimpianti per il ponte dell'8 ...

METEO LAZIO: in arrivo TEMPORALI, nubifragi e FORTI VENTI, possibili criticità

Lazio: aree a rischio forti fenomeni tra sabato e domenica. EVOLUZIONE: Un fronte occluso a freddo muoverà dal pomeriggio di sabato, dalle coste orientali di Corsica e Sardegna v ...

Italia sempre alla prese con acquazzoni e nevicate, un trend destinato a proseguire. Da Milano a Roma, passando per Bologna a Firenze: restrizioni e divieti non lasciano rimpianti per il ponte dell'8 ...Lazio: aree a rischio forti fenomeni tra sabato e domenica. EVOLUZIONE: Un fronte occluso a freddo muoverà dal pomeriggio di sabato, dalle coste orientali di Corsica e Sardegna v ...