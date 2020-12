Team Laura Pausini vince “La voz España” con Kelly Isaiah (Di sabato 5 dicembre 2020) Laura Pausini, dopo aver trionfato a La Voz Messico e X Factor España e dopo aver lanciato insieme a Ricky Martin, e Alejandro Sanz la band CNCO nel programma La Banda creato da Simon Cowell, trionfa anche a La Voz España: nella finale di ieri sera infatti, il suo Team - arrivato all`ultima serata con due concorrenti - ha conquistato la vittoria con Kelly Isaiah.Anno da record per l`artista: con più di 70 milioni di copie vendute in Europa, Asia, America Latina e America del Nord, più di 180 Dischi di Platino, decine Dischi d'Oro e un Disco di Diamante, un Grammy Award e i 4 Latin Grammy , Laura Pausini è la prima artista italiana ad aver superato il miliardo di ascolti su Spotify e, sempre sulla piattaforma di streaming, è l`artista italiana più ascoltata al mondo del ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 5 dicembre 2020), dopo aver trionfato a La Voz Messico e X Factor España e dopo aver lanciato insieme a Ricky Martin, e Alejandro Sanz la band CNCO nel programma La Banda creato da Simon Cowell, trionfa anche a La Voz España: nella finale di ieri sera infatti, il suo- arrivato all`ultima serata con due concorrenti - ha conquistato la vittoria con.Anno da record per l`artista: con più di 70 milioni di copie vendute in Europa, Asia, America Latina e America del Nord, più di 180 Dischi di Platino, decine Dischi d'Oro e un Disco di Diamante, un Grammy Award e i 4 Latin Grammy ,è la prima artista italiana ad aver superato il miliardo di ascolti su Spotify e, sempre sulla piattaforma di streaming, è l`artista italiana più ascoltata al mondo del ...

