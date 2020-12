Tassa ai super ricchi e No al Mes Grillo torna e dà la linea ai 5 Stelle Il fondatore lancia la patrimoniale sopra i 50 milioni Ma i grillini divisi sul Salva Stati agitano il Governo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 5 dicembre 2020) Si, no, nì. Ok al Mes, via solo alla riforma e pure via libera alla riforma ma con l’impegno a non fare mai ricorso al Meccanismo europeo di stabilità. Tra governisti e dissidenti, tra sofismi e veleni, come prevedibile attorno alsi sta consumando una durissima partita interna al Movimento 5, in cui ieri è intervenuto, dopo mesi di silenzi, il garante, Beppe, fondamentale da tempo nel mettere ordine tra le truppe pentastellate ed evitare che ilvada in pezzi. Questa volta le parole delnon hanno però sciolto il nodo, sono sembrate più vicine ai critici pronti a votare no che a chi, come Luigi Di Maio e il capo reggente Vito Crimi, sta cercando di evitare di far saltare l’esecutivo su una simile mina. E il futuro dei giallorossi sembra ...