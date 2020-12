Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack, un nuovo trailer! (Di sabato 5 dicembre 2020) Tramite comunicato stampa, Bandai Namco Entertainment ha svelato con un trailer che Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack è ora disponibile su Nintendo Switch La serie di Taiko no Tatsujin nasce nel lontano 2001 come videogioco arcade, per poi sbarcare su PlayStation 2 nel 2002, quando molti di voi probabilmente non erano neanche nati. I titoli, salvo alcune sporadiche e recenti eccezioni, non sono mai arrivate localizzate in occidente, e gli appassionati si sono sempre dovuti accontentare delle versioni acquistabili sugli store giapponesi. Da annoverare, fra le eccezione, i recenti Drum ‘n’ Fun! arrivato su Nintendo Switch e Drum Sessione! su PlayStation 4. Fino ad oggi. Tramite comunicato stampa, infatti, Bandai Namco Entertainment ha svelato che ... Leggi su tuttotek (Di sabato 5 dicembre 2020) Tramite comunicato stampa, Bandai Namco Entertainment ha svelato con un trailer chenoè ora disponibile su Nintendo Switch La serie dinonasce nel lontano 2001 come videogioco arcade, per poi sbarcare su PlayStation 2 nel 2002, quando molti di voi probabilmente non erano neanche nati. I titoli, salvo alcune sporadiche e recenti eccezioni, non sono mai arrivate localizzate in occidente, e gli appassionati si sono sempre dovuti accontentare delle versioni acquistabili sugli store giapponesi. Da annoverare, fra le eccezione, i recenti Drum ‘n’ Fun! arrivato su Nintendo Switch e Drum Sessione! su PlayStation 4. Fino ad oggi. Tramite comunicato stampa, infatti, Bandai Namco Entertainment ha svelato che ...

GameSailors : RT @GameSailors: TAIKO NO TATSUJIN: RYTHMIC ADVENTURE PACK è disponibile per Nintendo Switch! - News - PierreSBK71 : News: Taiko no Tatsujin è arrivato su Nintendo Switch! #TaikoNoTatsujin - gamescore_it : Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack è arrivato su Nintendo Switch! - - Nerdmovieprod : TAIKO NO TATSUJIN: RYTHMIC ADVENTURE PACK è disponibile per Nintendo Switch! #NintendoSwitch #TaikoNoTatsujin - AkibaGamers : BANDAI NAMCO Entertainment ha rilasciato il trailer di lancio per TAIKO NO TATSUJIN: RYTHMIC ADVENTURE PACK, dispon… -

Ultime Notizie dalla rete : Taiko Tatsujin Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack, un nuovo trailer! tuttoteK Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack, un nuovo trailer!

Bandai Namco Entertainment ha svelato con un trailer che Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack è ora disponibile su Nintendo Switch.

Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack è ora disponibile su Switch

Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack è finalmente disponibile per Nintendo Switch. La raccolta include due diverse avventure GDR che metteranno alla prova le tue abilità con i tamburi su oltre 1 ...

Bandai Namco Entertainment ha svelato con un trailer che Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack è ora disponibile su Nintendo Switch.Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack è finalmente disponibile per Nintendo Switch. La raccolta include due diverse avventure GDR che metteranno alla prova le tue abilità con i tamburi su oltre 1 ...