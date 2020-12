Sugli uiguri l’Italia batta un colpo. L’appello di Anna Maria Cossiga (Di sabato 5 dicembre 2020) Il 24 novembre scorso, numerosi media hanno riportato la notizia che papa Francesco ha finalmente parlato della persecuzione degli uiguri. È stata la prima volta. La cautela da parte della Santa Sede, è stato sottolineato da più parti, è attribuibile alla volontà di normalizzare i rapporti con la Cina, anche in vista dell’accordo sulla nomina dei vescovi. Del resto, sebbene molti Paesi occidentali denuncino da tempo la situazione in Xinjiang, altri governi, tra cui quelli di Paesi a maggioranza musulmana come l’Egitto, l’Arabia Saudita e il Pakistan, hanno mostrato uguale cautela per non compromettere le relazioni con Pechino. La Cina è quella che è, ma anche gli interessi economici in gioco sono quelli che sono. Il grande pubblico conosce poco gli uiguri, una minoranza etnica, di lingua turcomAnna e di religione musulmana, che vive ... Leggi su formiche (Di sabato 5 dicembre 2020) Il 24 novembre scorso, numerosi media hanno riportato la notizia che papa Francesco ha finalmente parlato della persecuzione degli. È stata la prima volta. La cautela da parte della Santa Sede, è stato sottolineato da più parti, è attribuibile alla volontà di normalizzare i rapporti con la Cina, anche in vista dell’accordo sulla nomina dei vescovi. Del resto, sebbene molti Paesi occidentali denuncino da tempo la situazione in Xinjiang, altri governi, tra cui quelli di Paesi a maggioranza musulmana come l’Egitto, l’Arabia Saudita e il Pakistan, hanno mostrato uguale cautela per non compromettere le relazioni con Pechino. La Cina è quella che è, ma anche gli interessi economici in gioco sono quelli che sono. Il grande pubblico conosce poco gli, una minoranza etnica, di lingua turcome di religione musulmana, che vive ...

