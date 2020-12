Stroppa | all Crotone | “Napoli squadra straordinaria | Gattuso lo vorrei presidente”

NunzioMarrazzo : Crotone-Napoli. I precedenti degli azzurri all’Ezio Scida ?? #AzAlkmaar, #Calcio, #Crotone, #Gattuso, #Napoli,… - infoitsport : Stroppa dopo la sconfitta di Bologna: 'Nella ripresa non siamo stati all'altezza del primo tempo' - 11contro11 : #Bologna-#Crotone 1-0, Stroppa: 'Nella ripresa non all'altezza della prima frazione' #SerieA #11contro11 - brichiel : Abbiamo dato un senso all'esistenza di Juric Stroppa Inzaghi poi dicono che siamo senza cuore !! -

Ultime Notizie dalla rete : Stroppa all

Il Napoli cerca continuità contro il Crotone: in questa pagina le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.Le parole del tecnico del Crotone,Giovanni Stroppa, in vista della sfida contro il Napoli:“Ci sono calciatori importanti in tutti i ruoli.