Storia di Zi' Nannina | che a 101 anni ha sconfitto il Covid quasi da sola

(Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - A Cava de' Tirreni parenti e amici la conoscono come Zi'. All'anagrafe Anna Lamberti, 101. Da ieri puo' vantare di averil. Era risultata positiva il 2 novembre. Contagiata dalla badante che dal'assiste in casa. Da allora è stata una via crucis per la famiglia. "Avevamo contattato l'Asl. Ci hanno detto che dovevamo provvedere noi, che non potevano inviare nessuno", racconta al telefono la figlia Lina, 79. Poi per fortuna la mano tesa della Croce Rossa. Anna, 101, rimasta vedova dal 1987, è stata per tutto questo tempo dain casa, con la febbre alta e varie complicazioni, ma il personale della Croce Rossa l'ha aiutata. Ha montato sopra il suo letto una telecamera per monitorare ...