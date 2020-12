Stefano D’Orazio omaggio: stasera in tv 5 dicembre il concerto dei Pooh (Di sabato 5 dicembre 2020) stasera in tv sabato 5 dicembre 2020 Rai 1 ricorda Stefano D’Orazio, scomparso un mese fa, riproponendo il concerto-evento Pooh Reunion L’ultima notte insieme. Si tratta del concerto allo Stadio San Siro con cui lo storico gruppo italiano ha salutato i suoi fan in occasione dei 50 anni di carriera prima dello scioglimento. SCOPRI COSA C’È IN TV In giugno 2015, la band tra le più longeve in Italia ha tenuto alcuni concerti negli stadi italiani per il loro tour Pooh 50 – L’ultima Notte Insieme. Proprio nel tempio della musica nostrana, a San Siro, è iniziato questo viaggio che ha visto Red Canzian, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Dodi Battaglia e Stefano D’Orazio ripercorrere la lunghissima carriera dei ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 5 dicembre 2020)in tv sabato 52020 Rai 1 ricorda, scomparso un mese fa, riproponendo il-eventoReunion L’ultima notte insieme. Si tratta delallo Stadio San Siro con cui lo storico gruppo italiano ha salutato i suoi fan in occasione dei 50 anni di carriera prima dello scioglimento. SCOPRI COSA C’È IN TV In giugno 2015, la band tra le più longeve in Italia ha tenuto alcuni concerti negli stadi italiani per il loro tour50 – L’ultima Notte Insieme. Proprio nel tempio della musica nostrana, a San Siro, è iniziato questo viaggio che ha visto Red Canzian, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Dodi Battaglia eripercorrere la lunghissima carriera dei ...

