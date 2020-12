Stefano D’Orazio, le cause della morte del batterista dei Pooh (Di sabato 5 dicembre 2020) Stefano D’Orazio è stato lo storico batterista e manager dei Pooh. È morto lo scorso 6 novembre 2020 dopo aver contratto il Covid. Molti fan si chiedono quale sia la causa della morte di Stefano D’Orazio. Una notizia che ha sconvolto tutti gli appassionati di musica e non solo. Il batterista era ricoverato a Roma da una settimana in terapia intensiva, dopo aver contratto il Covid-19. Gli ex compagni di lavoro hanno taciuto la cosa per discrezione e nella speranza che le sue condizioni migliorassero, come sembrava in un primo tempo. Ma la situazione nelle ultime ore è precipitata. Come ha raccontato Franco Bagnasco sul nostro sito, l’annuncio della sua morte è stato dato su Twitter dall’amico Bobo ... Leggi su tpi (Di sabato 5 dicembre 2020)è stato lo storicoe manager dei. È morto lo scorso 6 novembre 2020 dopo aver contratto il Covid. Molti fan si chiedono quale sia la causadi. Una notizia che ha sconvolto tutti gli appassionati di musica e non solo. Ilera ricoverato a Roma da una settimana in terapia intensiva, dopo aver contratto il Covid-19. Gli ex compagni di lavoro hanno taciuto la cosa per discrezione e nella speranza che le sue condizioni migliorassero, come sembrava in un primo tempo. Ma la situazione nelle ultime ore è precipitata. Come ha raccontato Franco Bagnasco sul nostro sito, l’annunciosuaè stato dato su Twitter dall’amico Bobo ...

