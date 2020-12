Stefano D’Orazio | il ricordo degli amici e della moglie Tiziana Giardoni

Leggi su dilei

(Di domenica 6 dicembre 2020) Rai 1 ha scelto di trasmettere in prima serata un omaggio speciale dal titolo Ciao, amico per sempre. La serata è stata una celebrazione di, storico membro dei Pooh recentemente scomparso. Lo speciale andato in onda ha mostrato il concertoband che è avvenuto a San Siro, “L’ultima notte insieme” che portò nello stadio qualcosa come 53mila persone, tutte riunite per il concerto evento dei Pooh. L’addioband insieme aavvenne infatti nel 2016, in occasione del loro 50esimo anno sulle scene uniti come una delle band italiane più famose di sempre. E non potevano mancare le parole didi, che ha pubblicato su Instagram un ...