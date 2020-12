Stasera in tv: “Inside Out”, il film d’animazione sulle Emozioni (Di sabato 5 dicembre 2020) Inside Out, un film d’animazione Pixar che tutti, grandi e piccini, dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. Diretto nel 2015 da Pete Docter, precedentemente regista di Monsters & Co, Up e nel 2020 di Soul, nell’88 edizione degli Oscar si è aggiudicato il premio come miglior film d’animazione. Chi di noi non si è mai chiesto, almeno una volta, cosa c’è nella nostra testa? Pete Docter ci propone la sua visione, tradotta in film d’animazione con l’aiuto di un esperto di psicologia. Inside Out può essere visto in due modi. Come un incredibile viaggio fantasy all’interno della mente di Riley, una bambina di undici anni alle porte della pubertà, o come una metafora del fondamentale ruolo delle Emozioni nello sviluppo psicologico e personale di ognuno di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Inside Out, unPixar che tutti, grandi e piccini, dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. Diretto nel 2015 da Pete Docter, precedentemente regista di Monsters & Co, Up e nel 2020 di Soul, nell’88 edizione degli Oscar si è aggiudicato il premio come miglior. Chi di noi non si è mai chiesto, almeno una volta, cosa c’è nella nostra testa? Pete Docter ci propone la sua visione, tradotta incon l’aiuto di un esperto di psicologia. Inside Out può essere visto in due modi. Come un incredibile viaggio fantasy all’interno della mente di Riley, una bambina di undici anni alle porte della pubertà, o come una metafora del fondamentale ruolo dellenello sviluppo psicologico e personale di ognuno di ...

