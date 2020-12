Stanotte Cadiz-Barcellona | formazioni | quote | pronostici Messi torna alla guida dei catalani

Leggi su infobetting

(Di sabato 5 dicembre 2020) Le tre goleade del Barça nelle ultime tre partite, tra l’altro tenendo la porta inviolata, non devono illudere troppo Koeman, visto il livello non eccelso dei rivali, però hanno portato un po’ di serenità in Catalogna: in Champions il primo posto è vicino ma non ancora sicuro, in Liga, dopo il 4-0 con l’Osasuna, i InfoBetting: Scommesse Sportive e