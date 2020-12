Stampa tedesca all’attacco e Commissione critica | Conte è isolato

(Di sabato 5 dicembre 2020) Laè da monitorare in quanto utile termometro sulle opinioni dominanti nel Paese centrale in Europa. Nei mesi scorsi, con piacere, avevamo assistito alla drastica riduzione del numero di attacchi ingiustificati e, molto spesso, pregiudizievoli verso il nostro Paese da parte dei maggiori quotidiani germanici. Addirittura tra aprile e maggio avevamo assistito a diversi moniti InsideOver.

Nelle ultime ore, però, dalla Germania la stampa è tornata alla carica verso Roma. E ciò che più preoccupa è il fatto che non si tratta di quotidiani le cui opinioni sono, in fin dei conti, ignorabili ...di Eugenio Di Rienzo Il sogno ricorrente di tutti i grandi intellettuali (da Erasmo a Voltaire) di avere a disposizione una casa editrice in grado di diffondere le proprie idee, sfuggendo ai condizion ...