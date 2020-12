"Stai tranchilla porché lo studio in avion". Suarez, le intercettazioni sull'esame farsa. L'italiano per la Juve? Leggete qua (Di sabato 5 dicembre 2020) Un italiano "para amigos". L'esame farsa di Luis Suarez all'Università per stranieri di Perugia sarebbe confermato dalle intercettazioni delle persone coinvolte e indagate. A parlare è Lorenzo Rocca, l'esaminatore del calciatore uruguaiano che in estate era in trattativa con la Juventus (poi saltata) e che ha cercato di ottenere la cittadinanza italiana per agevolare l'accordo. "Ovviamente lui parlerà italiano in una maniera abbastanza singolare, immagino", gli chiede un amico. E Rocca ride: "Sì, italiano para amigos!". La stessa versione fornita dalla professoressa Stefania Spina, tifosissima Juventina dichiarata sui social. Lei ci ha provato, a insegnare qualche rudimento di italiano al bomber sudamericano ex ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Un"para amigos". L'di Luisall'Università per stranieri di Perugia sarebbe confermato dalledelle persone coinvolte e indagate. A parlare è Lorenzo Rocca, l'esaminatore del calciatore uruguaiano che in estate era in trattativa con lantus (poi saltata) e che ha cercato di ottenere la cittadinanza italiana per agevolare l'accordo. "Ovviamente lui parleràin una maniera abbastanza singolare, immagino", gli chiede un amico. E Rocca ride: "Sì,para amigos!". La stessa versione fornita dalla professoressa Stefania Spina, tifosissimantina dichiarata sui social. Lei ci ha provato, a insegnare qualche rudimento dial bomber sudamericano ex ...

fanpage : “Buonasera Luis, ecco la lezione di oggi e il testo per l’esame”. Le trascrizioni delle mail inviate da Stefania Sp… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: 'Mi ha detto: Stai tranchilla porché lo studio in avion'. Luis #Suarez e 'l'esame-farsa' di italiano, le intercettazio… - Libero_official : 'Mi ha detto: Stai tranchilla porché lo studio in avion'. Luis #Suarez e 'l'esame-farsa' di italiano, le intercetta… - armandoluongo10 : RT @cmdotcom: Caso #Suarez , il giocatore alla prof di #Perugia : 'Stai tranchilla porché io lo estudio in avion'. Ecco perché la #Juve met… - egos23 : RT @FerdinandoC: Non cambierà nulla, né ai fini del calcio né della cittadinanza, ma ricordiamocelo, Luis Suárez che si imbarca su un volo… -