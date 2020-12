Squadra neofascista ha fatto irruzione elettronica nel mezzo di una conferenza | organizzata dalla corrente del PD “ Base Riformista”

tvio2 : Squadra neofascista ha fatto irruzione elettronica nel mezzo di una conferenza , organizzata dalla corrente del PD… -

Ultime Notizie dalla rete : Squadra neofascista

tvio

Riceviamo e pubblichiamo Le squadracce neofasciste, epigone di quelle tristemente note del ventennio, tengono a far sapere che esistono, con la stessa violenza anche se con forme diverse che rispondon ...Una cucina da campo montata in pochi giorni presso la sede della Protezione civile degli alpini, 49 chef del gruppo «Ristoratori uniti» che da domani si daranno il cambio in brigate da sette per reali ...