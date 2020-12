Spotify ha pronto il riepilogo dell’anno con #2020Wrapped (Di sabato 5 dicembre 2020) Chi è iscritto a Spotify avrà sicuramente ricevuto l’invito a condividere la musica più ascoltata del 2020. #2020Wrapped è questo: con i suoi colori appariscenti e brillanti, ci lascia dare un’occhiata a tutta la musica che abbiamo amato in questo strano anno. #2020Wrapped: un nuovo marketing? 2020Wrapped è molto più di un’idea di marketing. Tutti noi, in qualsiasi piattaforma, possiamo creare una playlist dei nostri brani preferiti: ma solo su Spotify è possibile condividerla con gli altri. Solo Spotify raduna, alla fine di ogni anno, ogni classifica, ogni genere, ogni artista ascoltato e condivide in sostanza una parte di noi, del nostro vissuto. Non c’è un vero modo giusto di ascoltare la musica: tutte le canzoni di un solo artista oppure di cento diversi, un unico genere o dieci, o venti. Le ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020) Chi è iscritto aavrà sicuramente ricevuto l’invito a condividere la musica più ascoltata del 2020.è questo: con i suoi colori appariscenti e brillanti, ci lascia dare un’occhiata a tutta la musica che abbiamo amato in questo strano anno.: un nuovo marketing? 2020Wrapped è molto più di un’idea di marketing. Tutti noi, in qualsiasi piattaforma, possiamo creare una playlist dei nostri brani preferiti: ma solo suè possibile condividerla con gli altri. Soloraduna, alla fine di ogni anno, ogni classifica, ogni genere, ogni artista ascoltato e condivide in sostanza una parte di noi, del nostro vissuto. Non c’è un vero modo giusto di ascoltare la musica: tutte le canzoni di un solo artista oppure di cento diversi, un unico genere o dieci, o venti. Le ...

#2020Wrapped: l'hashtag di Spotify, come ogni anno permette agli utenti di condividere le sue playlist del cuore sui social più importanti.

