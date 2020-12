Spostamenti tra regioni oggi: cosa si può fare prima del 21 dicembre (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dicembre 2020 - Il nodo degli Spostamenti tra regioni e tra comuni - questi ultimi vietatissimi sotto Natale , dal 21 dicembre al 6 gennaio - continua a procurare mal di pancia agli italiani ... Leggi su quotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 52020 - Il nodo deglitrae tra comuni - questi ultimi vietatissimi sotto Natale , dal 21al 6 gennaio - continua a procurare mal di pancia agli italiani ...

Coprifuoco, divieto di spostamenti tra Regioni, locali chiusi: il dpcm di Natale presentato ieri dal premier Giuseppe Conte sta facendo discutere, ma ciò che interroga di più ...

Natale ai tempi del Covid, persi oltre 10 milioni di turisti

Le vacanze di Natale sono un lontano ricordo. Con i trasferimenti tra le regioni bloccati fino a gennaio e le feste da passare nei comuni di residenza - rileva Confturismo Confcommercio con Swg - manc ...

