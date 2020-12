Spezia Lazio LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di sabato 5 dicembre 2020) Allo stadio Orogel-Dino Manuzzi, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Spezia e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Orogel-Dino Manuzzi”, Spezia e Lazio si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Spezia Lazio 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Spezia Lazio 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Allo stadio Orogel-Dino Manuzzi, ilvalido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “Orogel-Dino Manuzzi”,si affrontano nelvalido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

Ngperio : ????? Serie A: 11hs - Spezia vs Lazio (??Fox Sports). 14hs - Juventus vs Torino (??ESPN 2). 16.45hs - Inter vs Bologna… - Elidam_07 : @galaxybettingtw Spezia Lazio ID: 78706330 #Galaxybetting - infoitsport : Diretta Spezia-Lazio ore 15: come vederla in tv e probabili formazioni - 1canalesport : Spezia-Lazio, ecco il 'derby delle Aquile' per salutare Cesena - infoitsport : Spezia - Lazio, i 25 convocati di Inzaghi: l'elenco completo - FT -